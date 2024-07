Résultat des législatives 2024 à Sanary-sur-Mer : les premiers chiffres du 2e tour

À Sanary-sur-Mer, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés de ces législatives. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 31,85%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,37% au premier tour. Au second tour, 54,03% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,46% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 27,12% au second tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait par exemple en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Sanary-sur-Mer (83110).

17:29 - Élections législatives à Sanary-sur-Mer : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Sanary-sur-Mer peut-elle affecter les résultats des législatives ? Le taux de chômage à 12,48% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 840 hab/km² et 34,23% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 303 €/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 7 233 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,73%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,05%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 38,99%, comme à Sanary-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.