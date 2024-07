Résultat des législatives 2024 à Six-Fours-les-Plages : les premiers chiffres du 2e tour

Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Comme stipulé dans la précédente publication, la participation au 1er tour des législatives à Six-Fours-les-Plages a été de 69,6%, plus forte que celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation s'était effectivement hissé à 56,99% des inscrits sur les listes électorales de Six-Fours-les-Plages (83). La participation était de 49,45% lors des élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

À Six-Fours-les-Plages, l'un des critères principaux de ces législatives est immanquablement le niveau d'abstention. L'abstention s'élevait à 30,4% à Six-Fours-les-Plages lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,18% au premier tour et 54,27% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 30 907 personnes en âge de voter dans la ville, 26,01% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,51% au deuxième tour.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Six-Fours-les-Plages

Les données démographiques et socio-économiques de Six-Fours-les-Plages mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec 24% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,4%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 683 euros/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 14 217 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,34%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,59%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,96%, comme à Six-Fours-les-Plages, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.