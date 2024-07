Résultat des législatives 2024 à Bandol : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - 71,9% de participation lors de la 1ère étape des élections législatives 2024 à Bandol

À Bandol, l'une des clés de ces législatives est indiscutablement l'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Bandol était de 71,9%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,22% au premier tour. Au second tour, 46,58% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Bandol ce soir ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 423 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,45% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 75,69% au premier tour, c'est-à-dire 6 375 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des ménages sont par exemple en mesure de ramener les électeurs de Bandol dans les isoloirs.