Résultat des législatives à Ollioules : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter jusqu'à 18% Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Ollioules, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,1% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment glané 9,27% à Ollioules pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 18% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Ollioules Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais des tendances apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit tout proche des 40% voire plus à Ollioules ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 42,88% à Ollioules début juin Le résultat de ces législatives va peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. 42,88% des suffrages sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Ollioules, face à Valérie Hayer à 13,37% et Raphaël Glucksmann à 9,27%. Le RN a terminé en tête avec pas moins de 2520 habitants d'Ollioules passés par les isoloirs.

14:32 - À Ollioules, le résultat de la présidentielle toujours pertinent L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans à Ollioules que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 28,91% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 24,36% et 15,28%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,42% contre 46,58%).

12:32 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives sera très scruté. Le RN tirait son épingle du jeu à Ollioules au début des élections législatives 2022. C'est en effet Laure Lavalette qui arrivait en tête au premier tour avec 30,31% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,07%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,93%.

11:02 - Ollioules : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Ollioules est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 011 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 751 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 904 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,52%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Ollioules abrite une communauté diversifiée, avec ses 364 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 486 €/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Ollioules contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Ollioules : scrutin en cours Le taux d'abstention sera indiscutablement un critère important des élections législatives à Ollioules. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,03% au premier tour et seulement 44,47% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 74,84% des électeurs dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 73,82% au second tour, ce qui représentait 8 128 personnes.