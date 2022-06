Résultat de la législative à Lafrançaise : en direct

19:22 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Lafrançaise ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,74% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Lafrançaise le 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,31% et 2,63% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 26,68% à Lafrançaise pour ces légilsatives.