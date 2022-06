Résultat de la législative à Landévant : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Landévant sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Landévant. En direct 18:07 - La coalition de LFI est arrivée sur la 2e marche il y a sept jours à Landévant Le point de départ pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'élevait à 30,16% avant ces législatives à Landévant. C'est en effet le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Landévant ont pourtant offert 25,58% de leurs voix à la Nouvelle union populaire écologique et sociale le 12 juin dernier, pour le 1er tour de l'élection législative. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Landévant Pour le 1er tour de la législative, le 12 juin dernier, les citoyens de Landévant ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 28,17% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 25,58% des voix. A la troisième position, la candidature Rassemblement National reçoit 20,0% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives à Landévant Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Le week-end dernier, 49,39% des électeurs à Landévant avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette localité lors des scrutins antérieurs ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3026 personnes en âge de voter dans la localité, 21,39% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,14% au premier tour. 10:30 - On vote ce 19 juin à Landévant pour le 2e tour des législatives Pour cette seconde étape des élections législatives à Landévant, les 3 bureaux de vote (de Salle Polyvalente à Salle de Sports) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Landévant - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Landévant aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Landévant - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Landévant

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Landévant Jimmy Pahun (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 28,17% Karol Kirchner (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 25,58% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 20,00% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 12,56% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 2,52% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 3,46% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 2,52% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 1,06% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 0,86% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,20% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 1,46% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 0,60% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Landévant Taux de participation 53,56% 50,61% Taux d'abstention 46,44% 49,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,33% Nombre de votants 60 208 1 533

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Landévant. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 51%. Jimmy Pahun a collecté 28% des suffrages. Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Joseph Martin (Rassemblement National) ramassent 26% et 20% des suffrages. Les électeurs des 38 autres communes de la 2ème circonscription du Morbihan voteront-ils comme ceux de Landévant ?

Législatives 2022 à Landévant : les enjeux