19:26 - Pour la gauche, les 19,69% de Mélenchon à Landévant observés

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Landévant comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 19,69% des suffrages il y a deux mois dans la cité. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,88% et 1,43% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 28% à Landévant pour ces légilsatives.