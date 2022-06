Résultat de la législative à Lanester : en direct

12/06/22 17:07

Bienvenue dans cette page spéciale où nous vous proposons de vivre ce 1er round des législatives 2022 à Lanester, jusqu'à la révélation des résultats. On dénombre 9 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 18 bureaux de vote de la commune.

Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? Pendant les précédentes élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 57,4% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Lanester. Le taux d'abstention était de 50,05% au deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lanester ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des familles sont de nature à détourner l'attention des habitants de Lanester du vote. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 16 929 personnes en âge de voter dans la ville, 27,97% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 26,44% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Les indications nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Lanester. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Lanester, Emmanuel Macron obtenait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 27,21% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,35%, puis, avec 21,81%, Marine Le Pen et enfin, à 5,94%, Yannick Jadot.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27% des suffrages au premier tour à Lanester, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 24% et 22% des votes. Le choix des habitants de Lanester était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (62% des votes), laissant donc à Marine Le Pen 38% des suffrages. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Lanester (56) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France.