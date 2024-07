Résultat des législatives 2024 à Groix (56590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire plus haut à Groix en comparaison de la Nupes L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va irrémédiablement influer sur ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a obtenu 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Groix, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 35,93% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+2 points). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 51,21% à l'époque.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Groix Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour cette élection législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Une nouvelle poussée pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans les tableaux de résultats.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Groix ? Reste à ce stade à savoir si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Groix, déjà couverte par la 5ème circonscription du Morbihan, avait en revanche vu le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 33,08%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 13,8%. A l'issue du second round,c'est encore Damien Girard qui cumulera le plus de suffrages, avec 51,21% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,79%.

20:05 - Damien Girard (Nouveau Front populaire) en pôle position lors des législatives 2024 à Groix Selon les toutes dernières projections rendues publiques à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Damien Girard (Union de la gauche) a raflé 35,93% des votes à Groix dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour de l'élection législative. En deuxième position, Lysiane Métayer (Ensemble pour la République) glanait 32,25%. Aurélie Le Goff (Rassemblement National) glanait 29,61% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Damien Girard glanant cette fois 35,56%, devant Lysiane Métayer avec 34,6% et Aurélie Le Goff avec 27,9%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Groix ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 24,79% au 1er tour des législatives 2024 à Groix, inférieur de 10 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 34,64% des électeurs de Groix (56) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 41,78% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au 2e tour des législatives 2024 à Groix ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement l'ampleur de l'abstention. Dans la commune, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 75,21%. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 77,84% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 78,74% au premier tour, ce qui représentait 1 730 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 59,8% au premier tour. Au second tour, 58,01% des citoyens ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Les données démographiques de Groix révèlent les tendances électorales La structure démographique et socio-économique de Groix façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 152 habitants par km² et 33,91% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,06% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (64,79%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 318 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,36%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (20,22%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 55,04%, comme à Groix, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.