En direct

19:01 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Larmor-Plage ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces législatives 2022, à Larmor-Plage comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait enregistré 11,59% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,2% et 1,83% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20,62% à Larmor-Plage pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Larmor-Plage ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Larmor-Plage, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 42,36% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 13,44%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,59% et Éric Zemmour à 8,93%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront peut-être remettre en question ce paysage et donc le résultat des législatives à Larmor-Plage ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - À Larmor-Plage, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? À Larmor-Plage, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Larmor-Plage (56260). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 322 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 82,19% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,08% au premier tour, soit 6 010 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Larmor-Plage lors des élections législatives ? L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Lors des dernières législatives, sur les 7 522 inscrits sur les listes électorales à Larmor-Plage, 51,16% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 40,92% au dernier round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.