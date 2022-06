Résultat de la législative à Lexy : 2e tour en direct

En direct

18:08 - La Nouvelle union populaire avait terminé en 3e position à Lexy dimanche dernier Un des enjeux de ces élections législatives, en France, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. À Lexy, sa tête d'affiche avait atteint 20,16% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,12%, 3,31%, 1,52% et 2,44% le 10 avril. Ce sont donc 25,39% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Lexy.

15:30 - À Lexy, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Avec 34,54% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lexy le 12 juin dernier à l'occasion du premier round de la législative. Elle est ressortie devant les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent dans l'ordre 20,65% et 20,16% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Lexy Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? La semaine dernière, 40,1% des inscrits sur les listes électorales de Lexy avaient pris part au vote. Les jeunes affichent généralement un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, parmi les 2565 personnes en âge de voter dans la ville, 73,6% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 73,65% au premier tour, ce qui représentait 1889 personnes.