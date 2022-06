Résultat de la législative à Locmiquélic : en direct

19:24 - Pour la gauche, les 24,57% de Mélenchon à Locmiquélic font saliver

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des paramètres de ces législatives, à Locmiquélic comme dans toute la France. Cet électorat représentait 24,57% des suffrages lors de la présidentielle sur place. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,56% et 2,24% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 33,37% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Locmiquélic.