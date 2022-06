Résultat de la législative à Loos : en direct

12/06/22 17:07

Comment ont voté généralement les électeurs de cette agglomération lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 65,26% des électeurs de Loos avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 60,19% pour le second round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.

À Loos, l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau de participation. La hausse des prix de l'essence qui grève le budget des familles, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine pourraient avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Loos (59120). Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 746 personnes en âge de voter au sein de la commune, 34,52% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 32,52% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Loos, se terminait avec, en tête, Jean-Luc Mélenchon avec 32,0% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 24,12%, puis Emmanuel Macron à 23,08% et Éric Zemmour à 4,85%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Comme partout dans le pays, les 22 663 habitants de Loos ( Nord ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 32,00% des suffrages au premier tour à Loos. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,12% et 23,08% des suffrages. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 58,32% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 41,68% des suffrages.