Résultat des législatives 2024 à Faches-Thumesnil : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Faches-Thumesnil, un lien étroit

La composition démographique et la situation socio-économique de Faches-Thumesnil déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la commune, 21,35% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,94% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 401 €/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 5 858 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,62%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,66%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,07% à Faches-Thumesnil, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.