Résultat des législatives 2024 à Haubourdin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques d'Haubourdin et leurs implications électorales

Quel impact aura la population d'Haubourdin sur les résultats des élections législatives ? Dans l'agglomération, 18,65% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,37% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 147 euros par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 243 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,85%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,47%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Haubourdin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,13% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.