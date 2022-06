18:45 - Du côté de la gauche, les 25,0% de Jean-Luc Mélenchon à Lorient convoités

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Lorient. Les reports des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,27% et 2,21% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 34,48% à Lorient pour ces légilsatives.