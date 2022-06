Résultat de la législative à Lys-Haut-Layon : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lys-Haut-Layon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Lys-Haut-Layon ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indications des ultimes semaines s'appliqueront certainement à Lys-Haut-Layon dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le président avait obtenu 40,07% des voix à Lys-Haut-Layon, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen accumulait 24,64% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,04% (contre 21,95%). 14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives à Lys-Haut-Layon L'un des critères forts de ce scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation à Lys-Haut-Layon. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure de faire baisser la participation à Lys-Haut-Layon. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,35% au sein de la commune, à comparer avec une abstention de 20,53% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Lys-Haut-Layon lors des législatives 2022 ? Au cours des dernières consultations politiques, les 8 008 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des élections législatives de 2017, parmi les 5 592 inscrits sur les listes électorales à Lys-Haut-Layon, 57,28% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,79% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Lys-Haut-Layon Les paramètres de ces législatives 2022 à Lys-Haut-Layon sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Autre point majeur: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la mobilisation.

Résultat des élections législatives 2022 à Lys-Haut-Layon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lys-Haut-Layon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Laëtitia Saint-Paul Ensemble ! (Majorité présidentielle) Caroline Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvie Geret Divers extrême gauche Patrick Morineau Rassemblement National Christelle Lequet Droite souverainiste Nicolas Deveaux Divers Gérard Herve Divers droite Régine Catin Les Républicains Charles-Henri Jamin Reconquête !

Législatives 2022 à Lys-Haut-Layon : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 40% des voix au premier tour à Lys-Haut-Layon. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 11% des votes. Le choix des habitants de Lys-Haut-Layon était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (63% des votes), cédant donc à Marine Le Pen 37% des votes. Les administrés de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Lys-Haut-Layon (49310) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Quel prétendant soutiendront-ils ?