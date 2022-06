Résultat de la législative à Magnanville : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Magnanville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Une plage horaire plus longue pour ces législatives à Magnanville La ville de Magnanville ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour se rendre à l'isoloir. Une rallonge de 2 heures rendue possible par arrêté de la préfecture, pour inciter le plus de monde possible à participer. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Magnanville soit à peu près autant en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront publiés à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Magnanville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Magnanville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Mélanie Bekono Droite souverainiste Jean-Marwaan Préau Divers Cyril Nauth Rassemblement National Bernard Kossoko Divers Anne Sicard Reconquête ! Benjamin Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale Edwige Hervieux Ensemble ! (Majorité présidentielle) François Blaise Ecologistes Jack Lefebvre Divers extrême gauche Michel Vialay Les Républicains Thierry Gonnot Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Magnanville : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Magnanville (Yvelines) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 30,74% des votes au premier tour à Magnanville. L'ex-député européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25,34% et 23,22% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à franchir l'obstacle du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 60,64% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 39,36% des votes. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la majorité des voix des électeurs de cette agglomération à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?