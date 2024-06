Résultat des législatives à Maignelay-Montigny : l'élection 2024 en direct

12:05 - Perspectives de la participation lors des élections législatives à Maignelay-Montigny

Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Début juin, durant les élections européennes, 47,64% des personnes en capacité de voter à Maignelay-Montigny avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 41,47% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,55% au premier tour et seulement 55,73% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Maignelay-Montigny pour les législatives ? Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017.