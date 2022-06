Résultat de la législative à Malakoff : en direct

12/06/22 17:10

Au cours des dernières années, les 30 911 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, le taux de participation s'était élevé à 55,83% au premier tour dans la commune à Malakoff. Le taux de participation était de 50,56% au dernier round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Malakoff, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la présidentielle, 26,27% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,04% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple capable d'impacter la participation à Malakoff (92240).

Jean-Luc Mélenchon avait gagné la meilleure place à la dernière élection présidentielle à Malakoff avec 38,13% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 25,25%, surclassant Marine Le Pen à 9,01% et Yannick Jadot à 7,61%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures modifieront sans doute la donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 38,13% des suffrages au premier tour à Malakoff, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et la finaliste de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25,25% et 9,01% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 79,87% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 20,13% des votes. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et choisiront-il un bulletin de la gauche rassemblée aux législatives ? Quel candidat les habitants de Malakoff classeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?