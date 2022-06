Résultat de la législative à Maraussan : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Seuls les candidats qualifiés il y a une semaine sont en lice dans la circonscription de Maraussan aujourd'hui, pour le 2e tour de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants réduit. Et les 3437 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 3 bureaux de vote et faire leur choix pour cette deuxième étape.

Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Dimanche dernier, 45,62% des personnes en capacité de voter à Maraussan avaient participé à l'élection. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,71% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,24% au premier tour.

Grâce à 44,58% des suffrages, les candidats Divers droite se sont imposés à Maraussan au soir du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 17,29% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 16,77% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Quel candidat les électeurs demeurant à Maraussan placeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 37.1% des votes au premier tour à Maraussan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 19.6% et 16.9% des votes. Le choix des citoyens de Maraussan était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (61.9% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 38.1% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?