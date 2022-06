19:35 - Quel résultat à Marcy-l'Étoile pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Marcy-l'Étoile comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,24% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les reports des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,74% et 2,34% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 26,32% à Marcy-l'Étoile pour ces élections légilsatives.