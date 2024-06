Résultat des législatives à Marœuil : l'élection 2024 en direct

12:06 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Marœuil

Comment ont voté les habitants de cette ville lors des scrutins électoraux précédents ? Début juin, lors des européennes, sur les 2 227 personnes en âge de voter à Marœuil, 54,69% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 56,78% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,46% au premier tour et seulement 50,41% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marœuil ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,65% au sein de la ville, contre un taux de participation de 77,98% au premier tour, soit 1 721 personnes.