En direct

19:04 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Martignas-sur-Jalle ? Dans les 7 bureaux de vote de Martignas-sur-Jalle, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 18,12% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,39% et 2,63% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 27,14% à Martignas-sur-Jalle pour ces légilsatives.

16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Martignas-sur-Jalle ? Emmanuel Macron avait obtenu 32,39% des voix à Martignas-sur-Jalle, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait atteint 19,24% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,12% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des derniers jours infléchiront certainement la situation et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - À Martignas-sur-Jalle, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 reste l'abstention Le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs clés des élections législatives à Martignas-sur-Jalle. La guerre russo-ukrainienne serait capable de détourner l'attention des habitants de Martignas-sur-Jalle (33127) de leur devoir civique. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 942 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,82% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 17,06% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Martignas-sur-Jalle au premier tour des législatives 2022 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. L'analyse des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. En 2017, pendant les législatives, 54,85% des électeurs de Martignas-sur-Jalle s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 44,77% au dernier round.