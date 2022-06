Résultat de la législative à Merlevenez : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Merlevenez sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Merlevenez. En direct 18:13 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée troisième à Merlevenez la semaine passée Un total de 26,31% des suffrages pouvait être espéré pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" avant ces législatives à Merlevenez. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 23,48% des suffrages dans la localité lors du premier tour. La Nupes avait ainsi terminé à la troisième position. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée au 1er tour Pour le premier round de la législative, dimanche 12 juin, les électeurs de Merlevenez ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 27,4% des bulletins de vote. Elle est arrivée devant les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent dans l'ordre 24,52% et 23,48% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention à Merlevenez va-t-elle encore augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 17,96% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,83% au premier tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 49,11% des personnes habilitées à participer à une élection à Merlevenez avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - C'est reparti à Merlevenez ! A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives ? C'est donc reparti pour ces élections législatives à Merlevenez, avec la 2ème étape sur les rails depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats restant pour devenir député. Les 2517 habitants de Merlevenez ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Merlevenez - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Merlevenez aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Morbihan

Résultats des législatives 2022 à Merlevenez - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Merlevenez

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Merlevenez Jimmy Pahun (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 27,40% Karol Kirchner (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 23,48% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 24,52% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 3,19% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 5,75% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 4,23% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 2,96% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 2,56% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,28% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,12% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 1,04% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 2,48% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Merlevenez Taux de participation 53,56% 50,89% Taux d'abstention 46,44% 49,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 2,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,31% Nombre de votants 60 208 1 286

Le résultat de l'élection législative à Merlevenez a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Lors du premier round des législatives, les 2527 électeurs de Merlevenez enregistrés dans la 2ème circonscription du Morbihan ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention représente 49% des citoyens enregistrés sur les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Jimmy Pahun a collecté 27% des suffrages. Il précède Joseph Martin (Rassemblement National) et Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 25% et 23% des votes. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 38 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan.

Législatives 2022 à Merlevenez : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Merlevenez (56) seront invités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel prétendant soutiendront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27,73% des voix au premier tour à Merlevenez. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,58% et 16,31% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Merlevenez avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 54,11% des suffrages, cédant donc 45,89% des voix à Marine Le Pen. Les votants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?