Résultat des législatives à Merlevenez - Election 2022 (56700) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Le résultat des élections législatives 2022 à Merlevenez est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Merlevenez. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 2527 citoyens votant dans la 2ème circonscription du Morbihan et habitant à Merlevenez. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour la 2ème circonscription du Morbihan atteint 51%. Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 2ème circonscription du Morbihan : 38 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. A l'échelle de la ville, Jimmy Pahun a rassemblé 27% des voix. Joseph Martin (Rassemblement National) et Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent dans l'ordre 25% et 23% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Merlevenez Jimmy Pahun Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,94% 27,40% Karol Kirchner Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,87% 23,48% Joseph Martin Rassemblement National 15,35% 24,52% Franck Jean Marie Vallein Divers droite 6,67% 3,19% Sophie Lemoulinier Les Républicains 5,10% 5,75% Pierre-Léon Luneau Divers centre 4,56% 4,23% Florence Kappeler Reconquête ! 4,05% 2,96% Jean-Christophe Cordaillat-Dallara Régionaliste 1,79% 2,56% Alexandre Vellutini Droite souverainiste 1,53% 1,28% Corinne Brière Ecologistes 1,22% 1,12% Alain Malardé Régionaliste 0,96% 1,04% Yves Cheère Divers extrême gauche 0,95% 2,48% Rachel Le Bihan Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Merlevenez Taux de participation 53,56% 50,89% Taux d'abstention 46,44% 49,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 2,33% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,31% Nombre de votants 60 208 1 286

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Merlevenez sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Que vont décider les électeurs de gauche à Merlevenez ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,31% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Merlevenez le dimanche 10 avril dernier. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,09% et 1,77% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 22,17% à Merlevenez pour ce premier tour. 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Merlevenez ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Merlevenez. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 27,73% des voix à Merlevenez, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. La candidate du FN s'était hissée à 27,58% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,31% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Merlevenez Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Merlevenez ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 517 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,96% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,83% au premier tour. La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole seraient notamment capables d'éloigner les habitants de Merlevenez des bureaux de vote. 11:30 - Le score de la participation à l'occasion des élections législatives, un élément déterminant à Merlevenez ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. A l'occasion des précédentes élections législatives, 2 367 inscrits sur les listes électorales de Merlevenez s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 54,03%), à comparer avec un taux de participation de 43,73% au round deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives à Merlevenez Les résultats de l'élection législative 2022 à Merlevenez vont normalement être communiqués dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait s'afficher dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Merlevenez : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Merlevenez (56) seront invités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel prétendant soutiendront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 27,73% des voix au premier tour à Merlevenez. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,58% et 16,31% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Merlevenez avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 54,11% des suffrages, cédant donc 45,89% des voix à Marine Le Pen. Les votants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?