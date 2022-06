Résultat de la législative à Mers-les-Bains : 2e tour en direct

En direct

18:08 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée au pied du podium à Mers-les-Bains il y a 7 jours Le nombre de votants de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces élections législatives en France. Cet électorat représentait 14,55% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,64%, 2,08%, 1,28% et 3,3% en avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 23,3% à Mers-les-Bains pour ces élections légilsatives.

15:30 - La candidature Les Républicains en tête à Mers-les-Bains Avec 45,45% des bulletins de vote, la candidature Les Républicains s'est imposée à Mers-les-Bains le 12 juin dernier pour le premier tour des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 22,11% et 14,55% des suffrages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation va-t-elle encore baisser lors du second tour des législatives 2022 à Mers-les-Bains ? Comment votent habituellement les habitants de cette commune ? Lors des précédentes législatives, sur les 2303 personnes en âge de voter à Mers-les-Bains, 43,33% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 39,95% pour le second tour. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second round et 44,6% au second tour des législatives de 2012.