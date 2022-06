Résultat de la législative à Mers-les-Bains : en direct

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Mers-les-Bains comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 16,64% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,08% et 1,28% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20% à Mers-les-Bains pour ces élections légilsatives.

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Mers-les-Bains, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 33,88% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 24,28%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,64% et Éric Zemmour à 7,22%. Les indications nationales des dernières semaines chambouleront certainement ce décor lors des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

À Mers-les-Bains, la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des législatives. La crainte d'un retour de l'épidémie de covid-19 est de nature à impacter le pourcentage de participation à Mers-les-Bains (80350). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,67% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,29% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément clé à Mers-les-Bains ?

Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Au moment des législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 43,33% au premier tour dans la commune à Mers-les-Bains, contre une abstention de 39,95% au second round. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.