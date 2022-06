Résultat de la législative à Mesnils-sur-Iton : en direct

Avec 37,14% des votes, au 1er round à Mesnils-sur-Iton, Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 24,32%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,44% et Éric Zemmour à 6,56%. Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront sans doute la situation à Mesnils-sur-Iton. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France). Dans cette séquence, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

À Mesnils-sur-Iton, l'une des clés des élections législatives 2022 sera indiscutablement l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Mesnils-sur-Iton. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,86% au niveau de l'agglomération, contre un taux de participation de 74,74% au premier tour, ce qui représentait 3 118 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Mesnils-sur-Iton ?

Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux de participation avait atteint 49,9% au premier tour dans la commune à Mesnils-sur-Iton. Le taux de participation était de 45,44% pour le second tour.