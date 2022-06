Résultat des législatives à Messimy - Election 2022 (69510) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Messimy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Messimy. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les citoyens inscrits dans la 10ème circonscription du Rhône et habitant à Messimy. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 40 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Messimy. Thomas Gassilloud a rassemblé 31% des votes. Il devance Michèle Edery (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Cruz (Les Républicains) qui captent respectivement 20% et 17% des voix. Le taux d'abstention s'élève à 48% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 10ème circonscription du Rhône.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Messimy Thomas Gassilloud Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,10% 31,20% Michèle Edery Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,56% 20,38% Sophie Cruz Les Républicains 16,07% 17,08% Agnès Marion Reconquête ! 11,31% 14,76% Gerbert Rambaud Droite souverainiste 7,87% 10,19% Xavier Ulubas Ecologistes 3,09% 3,87% Fatiha Chanelet Divers droite 1,16% 1,26% Sébastien Ruiz Ecologistes 0,96% 0,91% Gilles Bompard Divers extrême gauche 0,87% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Messimy Taux de participation 52,72% 52,50% Taux d'abstention 47,28% 47,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,21% Nombre de votants 52 397 1 447

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Messimy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Messimy ? Dans les 3 bureaux de vote de Messimy, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait obtenu 12,42% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,27% et 2,14% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 19,83% à Messimy pour ces légilsatives. 16:30 - À Messimy, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Messimy dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Or le président avait obtenu 31,8% des voix à Messimy, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen grimpait à 25,28% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,42% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives à Messimy L'une des clés de ce scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Messimy. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français combinée avec les inquiétudes dues au conflit entre la Russie et l'Ukraine sont notamment en mesure de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Messimy (69510). A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,32% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 83,16% au premier tour, ce qui représentait 2 281 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Messimy ? L'étude des résultats des derniers scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, parmi les 2 627 inscrits sur les listes électorales à Messimy, 54,59% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 44,23% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Messimy ? Si vous manquez encore de certitudes sur les 9 candidats au 1er tour dans la seule circonscription de Messimy, ne paniquez pas. Les 3 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Messimy : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Messimy prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31,8% des suffrages au premier tour à Messimy. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 12,4% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Messimy avec 57,3% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 42,7% des suffrages.