Résultat de la législative à Meyzieu : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Meyzieu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:07 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Meyzieu ? Lors de la dernière échéance, à Meyzieu, Jean-Luc Mélenchon glanait meilleure place au 1er tour de l'élection présidentielle avec 27,19% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,13%. Suivaient Marine Le Pen à 20,95% et Éric Zemmour, quatrième à 7,71%. Les indicateurs nationaux des derniers jours infléchiront certainement cette donne à Meyzieu au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Meyzieu ? À Meyzieu, l'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français pourrait éloigner les citoyens de Meyzieu des isoloirs. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 22 772 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 31,32% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 26,48% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Meyzieu ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, sur les 21 630 inscrits sur les listes électorales à Meyzieu, 62,54% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,52% au tour deux. 09:30 - Meyzieu dispose d'un arrêté pour voter jusqu'à 19 heures A l'occasion de ces élections législatives, la ville de Meyzieu jouit d'une dérogation d'une heure lui permettant de fermer ses bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18 heures. Un laps de temps bien utile pour certains habitants qui peineraient à faire leur choix sur les 10 candidats de la seule et unique circonscription du territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Meyzieu

Les élections législatives 2022 auront lieu à Meyzieu comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 13ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Sarah Tanzilli Ensemble ! (Majorité présidentielle) Victor Prandt Nouvelle union populaire écologique et sociale Didier Barthès Ecologistes Michel Piot Divers extrême gauche Océane Gigarel Reconquête ! Christina Perreira Ecologistes Auriane Chomette Droite souverainiste Alain Pechereau Rassemblement National Gilles Gascon Les Républicains Sabrina Briza Divers

Législatives 2022 à Meyzieu : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Meyzieu (69330) seront incités à participer aux législatives comme tous les Français. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 27.2% des suffrages au premier tour à Meyzieu, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le locataire de l'Elysée et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 27.1% et 21.0% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 63.5% des suffrages face à Marine Le Pen (36.5%). Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ?