Résultat de la législative à Mons-en-Barœul : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mons-en-Barœul sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Mons-en-Barœul ? A l'issue du dernier vote, à Mons-en-Barœul, Jean-Luc Mélenchon glanait la première position au premier tour de l'élection avec 38,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,71%. Suivaient Marine Le Pen à 17,17% et Yannick Jadot avec 5,19%. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement infléchir la situation lors des législatives à Mons-en-Barœul dimanche. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Mons-en-Barœul Le niveau d'abstention sera immanquablement un critère essentiel du scrutin législatif à Mons-en-Barœul. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait entre autres détourner l'attention des citoyens de Mons-en-Barœul (59370) de leur devoir civique. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 12 718 personnes en âge de voter dans la commune, 66,7% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,81% au premier tour, ce qui représentait 9 005 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention aux élections législatives à Mons-en-Barœul va-t-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette agglomération lors des élections passées ? Lors des législatives de 2017, 13 301 personnes habilitées à participer à une élection à Mons-en-Barœul s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 42,95%). La participation était de 37,31% au dernier round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Mons-en-Barœul Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de ce jour d'élections législatives à Mons-en-Barœul, jusqu'à la révélation des résultats. Sont alignés 10 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 10 bureaux de vote de la commune.

Tête de liste Liste Caroline Boisard-Vannier Les Républicains Monique Delevallet Reconquête ! Nicolas Karasiewicz Divers centre Nordine Aassi Divers Pascale Rougée Divers extrême gauche Virginie Chauchoy Ecologistes Rudy Elegeest Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Guérard Rassemblement National Marie Savage Divers extrême gauche Ugo Bernalicis Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel sera la conclusion des législatives à Mons-en-Barœul (59) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. La nouvelle coalition de partis de gauche recevra-t-elle la confiance des citoyens de cette agglomération à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 39% des votes au premier tour à Mons-en-Barœul, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 25% et 17% des suffrages. Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour avec 68% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 32% des voix.