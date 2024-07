Résultat des législatives 2024 à la Madeleine : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation constitue indéniablement l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif. Dans l'agglomération, 31,91% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,78% au premier tour et 51,49% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 15 739 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 26,55% étaient restées chez elles. L'abstention était de 27,73% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à la Madeleine ?

Démographie et politique à la Madeleine, un lien étroit

Dans la commune de la Madeleine, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,18% et une densité de population de 7582 hab/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres, représentant 34,59%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (17,61%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,51%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (51,09%), témoigne d'une population instruite à la Madeleine, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.