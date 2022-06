Résultat de la législative à Monswiller : 2e tour en direct

18:43 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée troisième à Monswiller il y a 7 jours

Dans l'unique bureau de vote de Monswiller, les voix qui avaient choisi le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au 1er tour de la législative seront probablement cruciales ce dimanche pour le 2ème volet du scrutin. Le candidat insoumis avait enregistré 18,65% des suffrages il y a 7 jours. Mais ce score est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,29%, 3,82%, 2,09% et 1,91% il y a deux mois. Ce sont donc 25,11% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Monswiller.