Résultat des législatives 2024 à Saverne : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saverne était de 36,55%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,47% au premier tour. Au second tour, 61,73% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le second tour de la présidentielle, 30,27% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,82% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Saverne.

17:29 - Élections législatives à Saverne : un éclairage démographique

Comment la population de Saverne peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 15,07% des résidents sont des enfants, et 10,4% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,96%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3 508 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,06% et d'une population étrangère de 9,15% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Saverne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,51% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.