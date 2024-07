Résultat des législatives 2024 à Steinbourg (67790) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se transférer les supporters de la gauche à Steinbourg ? Avec plus de 28% des bulletins au niveau national au terme du 1er tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire aux législatives à Steinbourg. On trouvait un binôme Rassemblement National sur la première marche au premier tour, avec 46,7 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Patrick Hetzel (Les Républicains) Les Républicains qui l'emportait au second tour.

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Steinbourg Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. On peut donc imaginer, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN arrive vainqueur à Steinbourg ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Steinbourg ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de cette législative, au niveau local. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Steinbourg, dans ce scénario très différent de 2022 ? Aux législatives à l'époque à Steinbourg, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 26,32% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 35,25% pour Patrick Hetzel (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 56,78%. Patrick Hetzel remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche A en croire les études des instituts de sondages diffusées jusqu'à présent, l'alliance RN-LR serait en mesure de gagner entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités électorales des territoires. Denis Kieffer (Rassemblement National) a collecté 46,7% des votes à Steinbourg dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Patrick Hetzel (Les Républicains) et Eric Wolff (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 27% et 10,94% des votants. C'est aussi Denis Kieffer qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 41,47%, devant Patrick Hetzel avec 32,31% et Serge Bloch avec 12,42%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Steinbourg lors des derniers scrutins Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Steinbourg a été de 35,37%, moins élevé de 12 points que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 47,41% dans la commune de Steinbourg. L'abstention était de 49,00% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives à Steinbourg demeure la participation Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Steinbourg ? L'abstention s'élevait à 35,37% à Steinbourg lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 26,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,18% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,55% au premier tour et 62,18% au second tour.

17:29 - Élections législatives à Steinbourg : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Steinbourg, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 926 habitants répartis dans 914 logements, cette ville présente une densité de 158 hab par km². Avec 111 entreprises, Steinbourg est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,18% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 44,29% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,85%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 226 €/an. À Steinbourg, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs français.