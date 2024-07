Résultat des législatives 2024 à Schwindratzheim (67270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Schwindratzheim, que vont décider les électeurs de gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau national sont encourageants. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Schwindratzheim, le binôme Front populaire a pour sa part glané 11,96% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 14,62% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 20 points à Schwindratzheim Le résultat du Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour cette élection des députés. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. En faisant une projection simple, on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Schwindratzheim ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection au niveau local. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives à l'époque à Schwindratzheim, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 24,73% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 27,06% pour Patrick Hetzel (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (56,87%). Patrick Hetzel s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Le dimanche 30 juin dernier, les habitants de Schwindratzheim ont préféré Denis Kieffer (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,39% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Patrick Hetzel (Les Républicains) et Serge Bloch (Front populaire) avec 27,81% et 11,96% des électeurs. Denis Kieffer était aussi en tête dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 41,47%, devant Patrick Hetzel avec 32,31% et Serge Bloch avec 12,42%.

19:21 - Participation à Schwindratzheim : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Comme stipulé dans le précédent message, la participation au premier tour des élections législatives à Schwindratzheim a atteint 70,99%, plus forte que celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 57,68% des personnes aptes à voter à Schwindratzheim avaient en effet participé à l'élection. La participation était de 53,99% pour les européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Schwindratzheim, le score de l'abstention au second tour des législatives sera un élément décisif À Schwindratzheim, l'une des clés des élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Schwindratzheim a enregistré une participation de 70,99%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,29% au premier tour et 45,37% au second tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,93% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 80,41% au premier tour, soit 1 092 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont notamment en mesure de faire augmenter le taux de participation à Schwindratzheim.

17:29 - Les données démographiques de Schwindratzheim révèlent les tendances électorales Dans les rues de Schwindratzheim, les élections sont en cours. Avec ses 1 759 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 116 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (78,71%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 40,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1527,37 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Schwindratzheim, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.