21:12 - À Wingersheim les Quatre Bans, qui vont désigner les électeurs de gauche ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va immanquablement marquer ce 2e tour. Une première réponse : l'ensemble a réuni 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent au premier tour des législatives à Wingersheim les Quatre Bans. C'est Denis Kieffer (Rassemblement National) qui l'emportait au premier tour, avec 36,09 % des suffrages. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Patrick Hetzel (Les Républicains) Les Républicains qui l'emportait au second tour.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 17 points à Wingersheim les Quatre Bans Le score en faveur du RN sera un enjeu clé au niveau local pour cette législative. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 17 points à Wingersheim les Quatre Bans entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. On peut donc imaginer que le RN termine vainqueur à Wingersheim les Quatre Bans ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Wingersheim les Quatre Bans ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Wingersheim les Quatre Bans, contrairement à 2022 ? Le RN ratait complètement la première marche en revanche à Wingersheim les Quatre Bans il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,16% au premier tour, contre 30,79% pour Patrick Hetzel (Les Républicains). Sur la commune de Wingersheim les Quatre Bans, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie au moment du second tour, avec 66,21% contre 33,79% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Avec 36,09% des votes, Denis Kieffer (Rassemblement National) a pris la pôle position à Wingersheim les Quatre Bans, dimanche 30 juin lors du premier tour des législatives. En deuxième position, Patrick Hetzel (Les Républicains) glanait 34,76%. A la troisième place, Eric Wolff (Majorité présidentielle) recevait 12,28% des électeurs. C'est aussi Denis Kieffer qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 7ème circonscription du Bas-Rhin, avec cette fois 41,47%, devant Patrick Hetzel avec 32,31% et Serge Bloch avec 12,42%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Wingersheim les Quatre Bans : quelle évolution ? Au cours des scrutins électoraux précédents, les 2 378 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Les données montrent une participation de 71,17% au premier tour des élections législatives 2024 à Wingersheim les Quatre Bans, supérieure à celle des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 1 947 inscrits sur les listes électorales de Wingersheim les Quatre Bans s'étaient rendus aux urnes (soit 59,32%), à comparer avec un taux de participation de 60% lors du scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 h et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Wingersheim les Quatre Bans lors de la 2e manche des législatives ? La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Wingersheim les Quatre Bans au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 28,83%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,27% au premier tour et 51,15% au second tour. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 926 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,72% étaient restés chez eux. L'abstention était de 18,69% au premier tour. Les jeunes générations expriment souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Wingersheim les Quatre Bans ?

17:29 - Wingersheim les Quatre Bans : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Wingersheim les Quatre Bans, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 041 logements pour 2 338 habitants, la densité de la ville est de 284 habitants par km². Ses 177 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 774 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,07%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 43,23% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 247,62 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Wingersheim les Quatre Bans montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.