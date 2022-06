Résultat de la législative à Montesson : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats des législatives 2022 à Montesson vont vraisemblablement être connus dans la foulée de la fermeture des 10 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 20 heures, la fermeture ayant été décalée, et on connaîtra rapidement qui des 10 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 10 230 électeurs de Montesson avaient pris part au vote au premier tour (soit 56,03%). La participation était de 49,56% pour le second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montesson, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,69% dans l'agglomération. L'abstention était de 18,72% au premier tour. Les incertitudes liées à un retour à la hausse du coronavirus pourraient entre autres inciter les citoyens de Montesson (78360) à rester chez eux.

Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Montesson ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Montesson cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 38,83% des suffrages. En seconde position, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 17,12%, puis Marine Le Pen à 12,41% et Valérie Pécresse à 9,81%.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 38.8% des voix au premier tour à Montesson, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et l'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 17.1% et 12.4% des suffrages. Le choix des habitants de Montesson était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (75.4% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 24.6% des voix. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Montesson (Yvelines) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Quel candidat soutiendront-ils ?