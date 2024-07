Résultat des législatives 2024 à Chatou : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Chatou : une analyse socio-démographique

En pleine campagne électorale législative, Chatou est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 43,9% de cadres pour 29 649 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 847 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 16 870 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 19,69% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 21,39% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 2 829 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 4465,27 euros/mois, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Chatou manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.