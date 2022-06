18:49 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Monteux ?

Dans les 12 bureaux de vote de Monteux, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait atteint 15,86% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,21% et 1,12% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 20,19% pour la coalition LFI-PS-EELV.