Résultat des législatives à Sorgues : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche aussi dans la course à Sorgues pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Sorgues, le binôme Nupes avait en effet obtenu 19,83% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 5,43% à Sorgues le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 13,71% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,3% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 22% cette fois.

18:42 - Les législatives à Sorgues peuvent-elles vraiment échapper au Rassemblement national ? Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des pistes apparaissent… L'étiquette Rassemblement national pourrait atteindre près de 50% à Sorgues lors du premier tour de ces législatives si la tendance annoncée par les européennes s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est accrobatique, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Sorgues il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des européennes à Sorgues. Ladite liste a convaincu 50,3% des votes, soit 3475 voix dans la ville, contre Manon Aubry à 13,71% et Marion Maréchal à 7,32%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Sorgues au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. La candidate avait engrangé 36,36% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 22,89% et 16,46%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 60,81% contre 39,19%).

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national au premier tour à Sorgues ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le RN arrivait en pôle position à Sorgues au début des élections législatives 2022. C'est en effet Hervé de Lépinau qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 42,64% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Vaucluse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 64,61%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 35,39%.

11:02 - Sorgues : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des législatives, Sorgues fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 19 117 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 708 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,12% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec 1 615 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,56%, Sorgues est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 358 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,83%, révélant une situation économique mitigée. En conclusion, à Sorgues, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Participation à Sorgues : les leçons des précédentes élections Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Lors des européennes du mois de juin 2024, sur les 13 410 inscrits sur les listes électorales à Sorgues, 46,97% étaient restés chez eux, contre une abstention de 50,79% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,16% au premier tour. Au deuxième tour, 58,75% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Sorgues ? Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c'était presque un record.