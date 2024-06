Résultat des législatives à Venasque : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les européennes à Venasque. Ladite liste a cumulé 25,73% des voix, soit 149 voix, face à François-Xavier Bellamy à 22,11% et Valérie Hayer à 14,85%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Venasque lors de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. Venasque avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,24%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 32,11% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Éric Zemmour et Valérie Pécresse, avec 13,72% et 13,3% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,07% contre 58,93%.