Résultat des législatives à Vedène : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Vedène, quels reports de voix à gauche ce soir ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse est complexe. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 21,08% des bulletins dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,42% à Vedène. Mais ce sont 21% que peut en revanche viser la gauche encore une fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,14%), de Marie Toussaint (3,51%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,08%).

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Vedène en 5 ans Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des tendances émergent… Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Vedène il y a trois semaines ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Vedène, à 47,7%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 10,71% et Raphaël Glucksmann à 8,42%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Vedène en 2022 ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait réalisé au premier tour un score plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 33,84% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 20,66% et 19,33%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,44% contre 43,56%).

12:32 - Quel résultat à Vedène pour le RN aux législatives 2024 ? Les législatives 2022 avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Vedène. C'est en effet Hervé de Lépinau qui se classait en pôle position au premier tour avec 35,63% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Vaucluse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 58,30%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,70%.

11:02 - Vedène : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Vedène est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 457 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 007 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 841 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,99%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 414 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 783,03 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Vedène, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives débutent à Vedène : la participation en question À Vedène (84270), l'un des critères essentiels de ces élections législatives sera indiscutablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,16% au premier tour. Au second tour, 55,5% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Vedène ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,03% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 23,32% au premier tour.