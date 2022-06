Résultat de la législative à Montfermeil : en direct

12/06/22 17:13

La commune de Montfermeil ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour se rendre aux urnes. Une rallonge de deux heures par rapport à l'horaire normal (18 h dans de nombreuses autres communes), établie par arrêté de la préfecture, pour encourager le plus grand nombre à participer. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Montfermeil soit légèrement plus que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures dans ces lignes.

La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Montfermeil. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix du gaz et de l'essence sont susceptibles de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Montfermeil (93370). En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 482 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 39,52% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 30,7% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Montfermeil, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 41,12% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 20,09%, puis Emmanuel Macron à 19,53% et Éric Zemmour à 6,53%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront peut-être modifier ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Montfermeil ( Seine-Saint-Denis ) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la confiance des habitants de cette ville à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 41,1% des votes au premier tour à Montfermeil. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20,1% et 19,5% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à franchir le premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 60,9% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 39,2% des suffrages.