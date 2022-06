Résultat de la législative à Montgeron : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montgeron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - À Montgeron, des sondages tout aussi parlants ? Avec 27,76% des suffrages exprimés, au premier round à Montgeron, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 27,53%, au-dessus de Marine Le Pen à 15,44% et Éric Zemmour à 6,85%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront certainement infléchir ce tableau à Montgeron ce dimanche. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Dans cette séquence, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Montgeron ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montgeron ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,38% au sein de la ville, contre une abstention de 25,21% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est susceptible d'inciter les électeurs de Montgeron (91230) à se désintéresser de l'élection. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Montgeron ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. L'étude des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 52,13% des inscrits sur les listes électorales de Montgeron avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,42% au second round. 09:30 - Montgeron fait l'objet d'une dérogation pour voter jusqu'à 20 heures Pour ces législatives de 2022 à Montgeron, les 18 bureaux de vote (de Hôtel de ville à Centre social Saint-Exupéry) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 20 heures, pour commencer le dépouillement. Un horaire légèrement rallongé en comparaison de l'heure de fermeture dans la plupart des communes (18 ou 19 heures). Ce sont 7 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Montgeron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montgeron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Nicolas Dupont-Aignan Droite souverainiste Emilie Chazette-Guillet Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicolas Dohin Les Républicains Jean-Claude Guiguet Divers Daniel Jacob Divers Mohamed Bida Ensemble ! (Majorité présidentielle) Chantal Duboulay Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Montgeron : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 27,8% des voix au premier tour à Montgeron, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 27,5% et 15,4% des votes. Le choix des administrés de Montgeron était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (67,6% des suffrages), cédant par conséquent 32,4% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Montgeron seront incités à participer aux législatives 2022 comme partout en France.