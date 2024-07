Résultat des législatives 2024 à Vigneux-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

20:02 - Déjà 47,8% pour le Front populaire à Vigneux-sur-Seine aux élections législatives

A en croire les projections finales dévoilées jusqu'à présent, le Rassemblement national serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Avec 47,8% des voix, Bérenger Cernon (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Vigneux-sur-Seine, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) et François Durovray (Divers droite) suivaient en décrochant 26,35% et 19,8% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Bérenger Cernon qui arrivait en pôle position dans la 8ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 34,37%, devant Nicolas Dupont-Aignan avec 32,96% et François Durovray avec 27,38%.