Résultat des législatives 2024 à Brunoy : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Brunoy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

En pleine campagne électorale législative, Brunoy est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 29,29% de cadres supérieurs pour 25 423 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 891 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,95% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Avec 2 764 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 14,63%, Brunoy se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 38,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1101,58 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Brunoy, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.