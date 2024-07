Résultat des législatives 2024 à Yerres : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques d'Yerres et leurs implications électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Yerres regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,88% de cadres pour 28 699 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 2 012 entreprises, Yerres est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,31% des résidents sont des enfants, et 7,17% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Yerres incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 406 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 34,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 909,55 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Yerres, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.