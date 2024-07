Résultat des législatives 2024 à Crosne : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Crosne : démographie, élections et stratégies politiques

À Crosne, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 21,67% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,14% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 947 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 12,10% et d'une population immigrée de 15,51% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Crosne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,39% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.